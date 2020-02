De volgende maanden worden in de VS voorverkiezingen gehouden, in juli en augustus worden op basis van het resultaat de officiële kandidaten voor Democraten en Republikeinen verkozen op de nationale conventies.

In oktober proberen zij brandhout van hun tegenstanders te maken in enkele tv-debatten.

De campagne eindigt op 3 november met de verkiezingen. Die vinden traditioneel plaats op de dinsdag die volgt op de eerste maandag van november. Toch stemmen Amerikaanse burgers op die dag niet op een presidentskandidaat: ze kiezen officieel het Electoraal College van 538 mannen en vrouwen die op 19 december de president verkiezen.