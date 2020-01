Greta Thunberg vestigt aandacht op Afrikaanse activisten na racismeklacht

‘Als ik iets zeg, wordt het een headline’, zegt de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. ‘Dat is jammer genoeg niet het geval voor zowat alle andere klimaatactivisten, vooral uit het zuiden.’

De 17-jarige Thunberg stond tijdens een persconferentie in Stockholm via videoconferentie in contact met de klimaatactivisten Vanessa Nakate (Oeganda), Ayakha Melithafa (Zuid-Afrika) en Makenna Muigai (Kenia) en met de Zuid-Afrikaanse klimaatwetenschapster Ndoni Mcunu.

Nakate beschuldigde de media vorige week in een emotionele video van racisme nadat ze uit een foto van persbureau AP was geknipt met blanke klimaatactivisten op Davos. Ze zegt dat veel Afrikaanse activisten op een gelijkaardige manier genegeerd worden, en dat hun stem niet gehoord wordt.

You didn't just erase a photo



You erased a continent



But I am stronger than ever pic.twitter.com/J34WMXvPAo — Vanessa Nakate (@vanessa_vash) January 24, 2020

‘Het is tijd dat de wereld luistert naar de actievoerders uit Afrika en aandacht schenkt aan hun verhalen en daden’, zei Nakate op de persconferentie. ‘Dit is al lang aan de gang en Afrikaanse activisten proberen erg hard om gehoord te worden. Het is frustrerend als niemand luistert.’

Thunberg zei dat ze Nakate in haar oproep steunt. Deze gelegenheid moet gebruikt worden om een stem te geven aan de mensen wier verhaal gehoord moet worden, stelde ze. Zij wil dat er meer aandacht komt voor de strijd tegen klimaatverandering in Afrika. ‘Het Afrikaanse perspectief krijgt te weinig aandacht in de media.

Klimaat

‘Afrika vertegenwoordigt ongeveer 5 procent van de uitstoot van broeikasgassen in de wereld’, maar wordt wel het zwaarst getroffen door de klimaatverandering, benadrukte klimaatwetenschapster Ndoni Mcunu. ‘Bijna 20 miljoen mensen zijn het continent ontvlucht vanwege deze veranderingen.’

De droogtes hebben volgens haar ‘bijna 52 miljoen mensen in een staat van voedselonzekerheid gebracht’. ‘Dit is de grootste uitdaging waarmee ons continent geconfronteerd wordt.’

Makenna Muigai gaf de sprinkhanenplaag in Oost-Afrika als voorbeeld. ‘Die zal leiden tot voedselonzekerheid. Jammer genoeg beseffen veel mensen uit westerse landen niet waarom dit gebeurt.’

Ze beklemtoont dat ook de Afrikaanse staatshoofden de klimaatproblemen al te vaak negeren. ‘Ik dring er bij Afrikaanse leiders op aan te beseffen dat we allemaal getroffen zullen worden door de klimaatverandering en dat we niemand aan zijn lot mogen overlaten.’