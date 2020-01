Twaalf Belgen worden zondag gerepatrieerd uit Wuhan: 'Kans dat zij besmet zijn, is zeer klein'

Op de luchthaven van Melsbroek landt zondagavond een vliegtuig met 41 mensen aan boord. Ze zullen gerepatrieerd zijn uit de Chinese stad Wuhan, die getroffen is door het nieuwe coronavirus. Alles gebeurt in strikte quarantaine.

Vanavond nog vertrekt op luchthaven Charles de Gaulle in Parijs een vliegtuig met bestemming Wuhan. De Chinese stad is intussen al dagen van de buitenwereld afgesloten, omdat ze getroffen werd door het zeer besmettelijke coronavirus. Het vliegtuig zal Europeanen van verschillende nationaliteiten uit de stad repatriëren.

Na een eerste tussenstop in Marseille vliegt het door naar de luchthaven van Melsbroek in ons land. Het zal dan nog 41 mensen aan boord hebben, onder wie 12 Belgen. Zij zullen allemaal maskers dragen. Dat hebben minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) op een persconferentie bekendgemaakt. Mogelijk zijn er ook kinderen bij de twaalf Belgen, maar dat konden de ministers niet bevestigen. Daarnaast gaat het om Nederlanders, Denen, Tsjechen en Slowaken.

De terugkeer vanuit Wuhan is vrijwillig. Het kan dus dat er nog landgenoten in de stad aanwezig blijven, die niet zijn ingegaan op de vraag van de Belgische ambassade of zij al dan niet gerepatrieerd wilden worden.

In quarantaine

De Belgen zullen na aankomst in Melsbroek - waar alvast een ‘ontvangstcomité met medische ondersteuning’ wacht - overgebracht worden naar het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. Dat alles gebeurt in strikte quarantaine. ‘Misschien zijn onze maatregelen wat overdreven’, zei De Block. ‘Dit gaat om gezonde mensen, dat wil ik benadrukken. Zij zijn voor ze aan boord van het vliegtuig stappen, getest door de Chinese en de Franse medische diensten. De kans dat zij besmet zijn, is zeer klein. Maar we nemen alle voorzorgen, om de gezondheid van de rest van de bevolking te garanderen.’

De niet-Belgen blijven in quarantaine op de luchthaven van Melsbroek tot ze daar opgehaald worden door hun overheden.

Hoe lang de Belgen in het militair hospitaal moeten blijven, is onzeker. ‘Er zijn nog onbekende factoren’, zegt De Block. ‘Hoe lang waren zij in quarantaine in China? Wat zeggen de onderzoeken? We gaan stap voor stap.’ Als mensen ziek blijken te zijn, worden ze overgebracht naar een van de aangeduide referentieziekenhuizen, waar ze geïsoleerd worden.

Nog geen besmetting in ons land

‘We hebben onze procedures om corona op te sporen de voorbije dagen al een aantal keer kunnen testen’, zei De Block. Een twintigtal mensen diende zich immers aan met de bezorgdheid besmet te zijn met het virus. ‘De resultaten waren telkens negatief. Maar het risico blijft reëel dat ons land ook een geval van besmetting krijgt.’

Daarom werd een medisch comité aangesteld dat het virus moet opvolgen, onder leiding van professor Steven Van Gucht. Ook viroloog Marc Van Ranst maakt er deel van uit. ‘Wij staan continu klaar om advies te geven, zodat alle maatregelen die genomen worden medisch en virologisch gegrond zijn’, zei Van Gucht op de persconferentie.

Minder gevaarlijk dan griep

De overheid heeft ook een website gelanceerd - www.infocoronavirus.be - waarop alle medische en praktische informatie met betrekking tot het virus te vinden is. ‘Het is erg besmettelijk, maar minder gevaarlijk dan griep’, herhaalde De Block.