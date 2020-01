Cybercriminelen lichten Nederlands museum op voor 2,66 miljoen euro

Cybercriminelen die zich voordeden als een Londense kunsthandelaar hebben het Rijksmuseum Twenthe in het Nederlandse Enschede opgelicht voor 2,66 miljoen euro.

De cybercriminelen volgden maandenlangde gesprekken tussen Rijksmuseum Twenthe en de Londense kunsthandelaar Simon Dickinson, over de aankoop van een schilderij van de Britse landschapsschilder John Constable, A view of Hampstead Heath: Child’s Hill, Harrow in the distance (1824).

Toen de onderhandelingen op hun eind liepen, mengden de cybercriminelen zich in het gesprek en konden ze het museum overtuigen om de aankoopsom van 2,9 miljoen euro op een rekening in Hongkong te storten.

Dat gebeurde al in 2018, maar de zaak kwam nu pas aan het licht, na een uitspraak in de London High Court. Dickinson en het museum zijn immers in een juridische strijd verwikkeld over wie het schilderij toebehoort. Beide partijen beweren immers dat hu e-mailsystemen niet zijn gehackt en beschuldigen de ander van nalatigheid.

‘Ons systeem was veilig’, zo houdt museumdirecteur Arnaud Odding vol tegen persbureau ANP. ‘Wij waren up-to-date. We hadden aanwijzingen dat het bij Dickinson niet zo was.’ Odding verduidelijkte tegenover de Nederlandse krant NRC ook dat niet het volledige bedrag van 2,9 miljoen euro was overgemaakt, maar 2,66 miljoen euro.

Het museum beweert ook dat de medewerkers van Dickinson de conversatie met de hackers ook hebben gezien, maar niets hebben gedaan om de fraude tegen te houden. Het is tot op vandaag niet duidelijk wie achter de hacking zit.

Rekening verifiëren

De advocaat van Dickinson argumenteerde bij de rechter dat de diefstal in zijn geheel voorkomen had kunnen worden wanneer het museum het bankrekeningnummer had laten verifiëren alvorens de betaling uit te voeren, toch een basisstap bij zulke bedragen.

‘In plaats van de realiteit te accepteren, heeft het museum gereageerd door een reeks hopeloze claims tegen Dickinson in te dienen, in de hoop de schuld van de eigen fout bij Dickinson neer te leggen’, aldus de advocaat van Dickinson donderdag tegen Bloomberg.

De rechter wees de claim van het Rijksmuseum Twenthe af, maar het museum geeft nog niet op. ‘We zitten nu in een procedurele kwestie. De volgende stap is dat we de procedure gaan voorzetten volgens de ingewikkelde regels van het Engelse recht’, zegt Odding aan NRC.

Het schilderij is vandaag wel in het bezit van het museum, dat weigert het terug te geven aan Dickinson waardoor die het schilderij niet aan een ander kan verkopen, en ook de eigenaar van het schilderij nog steeds op een betaling moet wachten.