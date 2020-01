Britse gezondheidsdienst waarschuwt voor tv-serie Gwyneth Paltrow: ‘Desinformatie op steroïden’

Een Netflix-reeks waarin Gwyneth Paltrow adviezen geeft voor een betere levensstijl, houdt volgens de Britse National Health Service (NHS) ‘een aanzienlijk gezondheidsrisico’ in.

De zesdelige Netflix-reeks The Goop lab is sinds een week te zien op het streamingplatform. In de reeks gaan Gwyneth Paltrow en haar team alternatieve therapieën uittesten voor fysieke en mentale problemen, iets wat ze al langer doen voor hun lifestyleplatform, al werd ze ook al vaak bekritiseerd voor het in de markt zetten van pseudowetenschap.

Zo werd een magazine in samenwerking met Condé Nast al na twee nummers stopgezet, omdat de factchecker van de uitgever voortdurend artikels moest schrappen waarin zelfverklaarde gezondheidsexperts baarlijke nonsens verkondigden, en in 2018 schikte Goop voor 145.000 dollar in een rechtszaak waarin het merk van misleidende reclame beschuldigd werd, onder andere bij vaginale eieren die je menstruatiecyclus zouden kunnen regelen.

Die voorgeschiedenis was voor Netflix geen obstakel. Het streamingplatform toont aan het begin van elke aflevering een disclaimer dat de reeks werd gemaakt om te entertainen, en niet met het oogmerk om medisch advies te verstrekken. Een workshop rond orgasmes, een van de onderwerpen die worden aangebracht, is misschien nog onschuldig, maar wanneer het gaat over het uitdrijven van slechte energie en het gebruik van psychedelica om psychische stoornissen te behandelen, waagt de reeks zich op gevaarlijk terrein, klinkt het bij verschillende critici.

Kwakzalvers, charlatans en zotten

Zo vreest ook Simon Stevens, directeur van de Britse gezondheidsorganisatie NHS, dat niet alle kijkers de reeks met een (serieuze) korrel zout kunnen bekijken zoals Netflix denkt dat ze zullen doen. Bij een lezing op de universiteit van Oxford donderdag beschuldigde hij Paltrow en co. ervan dat ze misinformatie verspreiden.

‘In de nieuwe televisiereeks van Goop testen Gwyneth Paltrow en haar team “vampire facials” (schoonheidsbehandeling waarbij je eigen bloed bij wijze van antirimpelbehandeling in je gezicht wordt geïnjecteerd, red.) en steunen ze een lichaamswerker die beweert dat hij psychologisch trauma kan genezen door simpelweg zijn handen vijf centimers boven iemands lichaam te laten bewegen’, zei Stevens volgens BBC.

‘Haar merk wil ons afweermiddeltjes doen kopen tegen “psychic vampires” (mensen die te veel energie vragen, red.), beweert dat het gebruik van synthetische zonnecrème slecht is en promoot een ­machine om jezelf een darmspoeling met koffie te geven, ondanks dat dit een aanzienlijk gezondheidsrisico inhoudt’, gaat de NHS-directeur verder.

Stevens benadrukt dat de meeste mensen bij fake news meteen aan politiek denken, terwijl het ook een groot gevaar vormt op vlak van gezondheid. ‘Mythes en desinformatie worden op steroïden geplaatst door de aanwezigheid van misleidende beweringen online. Er is een natuurlijke bezorgdheid over onze gezondheid en die van hun geliefden, waardoor dit gebied een vruchtbare grond is voor kwakzalvers, charlatans en zotten.’

In een reactie zegt Goop dat ze steeds zo ‘transparant’ mogelijk te werk gaan wanneer ze onderwerpen brengen ‘die niet worden ondersteund door de wetenschap of nog in een vroege onderzoeksfase zitten’.