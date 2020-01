De zaken gaan goed in de grootste vlaggenfabriek van Iran, waar bijna 2.000 Amerikaanse en Israëlische vlaggen geproduceerd worden per maand. Na de aanslag op de Iraanse generaal Qassem Soleimani zijn er grote spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran. In Iran worden bijna dagelijks protesten gehouden waarbij demonstranten regelmatig vlaggen in brand steken.