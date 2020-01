Kasteelmoord - André Gyselbrecht mag in weekend naar huis

Acht maanden na zijn veroordeling in de zaak van de Kasteelmoord mag André Gyselbrecht al even naar huis. De dokter uit Ruiselede zal dit weekend thuis mogen doorbrengen.

André Gyselbrecht zal volgens de Krant van West-Vlaanderen zaterdagavond de gevangenis van Beveren mogen verlaten. Maandagochtend wordt hij er terug verwacht. Volgens de voorwaarde verbonden aan z’n penitentiair verlof, mag hij geen contact opnemen met de slachtoffers en hun familie, zijn eigen dochter en kleinkinderen.

Het penitentiair verlof werd Gyselbrecht toegekend door minister van Justitie Koen Geens. Het Brugse parket wist van niets en is ‘not amused’, het beperkt zich tot geen commentaar.

De familie van de vermoorde Stijn Saelens reageert onthutst. ‘Wij zijn verrast door dit nieuws’, zegt hun advocaat Jan Leysen. ‘Als burgerlijke partijen hadden wij verwacht dat we op de hoogte gehouden zouden worden van dergelijke zaken eens de strafuitvoeringsrechtbank zich hierover zou buigen. Dat is nu blijkbaar niet het geval. Jammer. We hadden graag een stem gehad in dit debat.’

André Gyselbrecht kreeg in mei vorig jaar in beroep 21 jaar cel als opdrachtgever voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Hij krijgt nu al sneller dan verwacht penitentiair verlof.