Keuleneer: ‘Euthanasiewet in de praktijk afgeschaft’

Advocaat Fernand Keulenaar waarschuwt voor de gevolgen van de uitspraak in de euthanasiezaak over de dood van Tine Nys. ‘Men hoeft de voorwaarden van de euthanasiewet niet meer na te leven.’ Hij noemt het ‘medisch complex’ rond euthanasie een ‘industrie’.

‘De politiek zit met een levensgroot probleem.’ Keuleneer gaat niet licht over de vrijspraak van de drie artsen in het euthanasieproces in Gent. Hij was de advocaat van de familie van Tine Nys, tot de strafhouder hem uit het proces verwijderde. Keulenaar was plaatsvervangend lid in de euthanasiecommissie toen het dossier van Tine Nys er anoniem behandeld werd.

‘Willen we een situatie waar men intentioneel het leven van mensen kan beëindigen, zonder dat de verantwoordelijken de wettelijke voorwaarden naleven?’ vraagt Keuleneer, in een interview in De Ochtend op Radio 1. ‘Ik heb het arrest nog niet gelezen, maar ik heb begrepen dat het arrest zou zeggen dat, ook al zijn er voorwaarden van de euthanasiewet geschonden, dat toch niemand kan vervolgd worden. En dat omwille van de kwalificatie die door de wet aan het misdrijf gegeven is. Als dat klopt, dan is de euthanasiewet in de praktijk afgeschaft. Men hoeft dan de voorwaarden niet meer na te leven, want men kan toch niet vervolgd worden voor doodslag met gif.’

Hij stelt de werking van de euthanasiewet in vraag. ‘De politiek zit met een levensgroot probleem. Willen we een situatie waar men intentioneel het leven van mensen kunnen beëindigen, zonder dat daarvoor de wettelijke voorwaarden moeten worden nageleefd?

Keulenaar noemt ook het ‘medisch complex’ dat rond euthanasie georganiseerd is, een ‘industrie’. ‘Euthanasie wordt iets vanzelfsprekend, er worden geen voorwaarden meer aan gebonden, het wordt een algemeen recht van een individu.’