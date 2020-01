Kroatische spits van 23 miljoen op weg naar Anderlecht, Saelemaekers naar AC Milan

Anderlecht roert zich nog volop op de transfermarkt. Paars-wit wil vandaag de komst van vleugelspits Marko Pjaca (24) van Juventus afronden en verwelkomt ook linksback Kemar Lawrence (27) van New York Red Bulls. Dit alles nadat Alexis Saelemaekers via een constructie van minstens zeven miljoen bij AC Milan zal tekenen.

Er wacht Michael Verschueren vandaag nog een drukke laatste transferdag, maar zijn targets zijn gekend. De offensieve versterking moet Marko Pjaca worden. De Kroatische spits is weliswaar geen echte targetman, maar als flankaanvaller is hij supersnel en dribbelvaardig. RSCA zal hem huren van Juventus met een optie op een extra jaar. Dat de Oude Dame de twintigvoudige international zomaar laat gaan, is omdat Pjaca nog maar net een volledig jaar aan de kant stond met een kruisbandblessure. De jongste jaren teisteren blessures zijn carrière. In 2016 betaalde Juve nog 23 miljoen euro voor hem aan Dinamo Zagreb, maar na veertien duels in Italië scheurde de kruisband van zijn linkerknie af. Tussendoor werd Pjaca uitgeleend aan Schalke (twee goals) en Fiorentina (één goal), maar dat werd geen succes.

Daarom twijfelen kenners aan de slaagkansen van Pjaca. Als alternatief kreeg paars-wit ook nog Rachid Ghezzal aangeboden. Die spits wordt momenteel door Leicester uitgeleend aan Fiorentina, maar de Engelsen zoeken een andere huurclub. RSCA ging niet in op het aanbod.

Wat de Brusselaars wel nog regelen, is de komst van een linksachter. Dat wordt Kemar Lawrence (27) van New York Red Bulls, waar RSCA ook al Murillo haalde. De Jamaicaan wordt definitief aangekocht voor 1,1 miljoen euro, maar vandaag moeten zijn papieren nog in orde gebracht worden. De bijnaam van de 55-voudige international luidt trouwens Taxi, omdat hij elke bal goed aflevert. Lawrence is een ster in zijn thuisland, want hij acteerde al met Messi en Kompany in een reclamespot voor Pepsi.

Alexis Saelemaekers met zijn entourage vlak voor afreis richting Milaan vrijdagochtend.

Hulpje van Zlatan

Die transfers kunnen vlot afgehandeld worden omdat Anderlecht financieel wat meer ademruimte heeft. Paars-wit slaagde er immers ook in om Alexis Saelemaekers (20) naar AC Milan te transferen. Een straffe deal. De Rossoneri zochten een vervanger voor Suso, die naar Sevilla trok, maar moesten op de financiële balans letten. Ze verkochten Piatek wel voor 27 miljoen aan Hertha Berlijn, maar niet al dat geld kon weer worden uitgegeven. Carrasco (Dalian) en Lamela (Tottenham) waren te duur en dus kozen ze voor een jonkie.

Saelemaekers legt vandaag medische tests af en verhuist naar de Serie A via een constructie. Eerst wordt hij verhuurd voor 3,5 miljoen, daarna is er een verplichte aankoopoptie van 3,5 miljoen en ook nog één miljoen aan potentiële bonussen. In totaal kan paars-wit dus acht miljoen verdienen aan zijn jeugdproduct. Saelemaekers liep warm voor de Rossoneri omdat hij dan assists kan gaan geven aan de grote Zlatan Ibrahimovic.

Op die manier bereikt Michael Verschueren zijn doelstelling om in januari zo’n tien miljoen euro te verdienen. Zeker omdat hij ook nog van plan is om verdediger Buba Sanneh vandaag uit te lenen aan KV Oostende.