Van afwasser tot headliner en andere verhalen. Hoe de Ancienne Belgique de belpop hielp boomen

Stijn Meuris kreeg er zijn roeping, Arno vond er zijn living, Irene zei er heel mooi ‘nee’ tegen Frank Vander linden en Zwangere Guy promoveerde er van afwasser tot headliner. Het belang van de Ancienne Belgique voor de belpop valt amper te overschatten.

Diepe liefde. Dat voel je als je met Belgische muzikanten over de Ancienne Belgique praat. Of het nu Arno is, of Stijn Meuris, of Franky De Smet-Van Damme van Channel Zero. Over die diepe liefde hebben belpop-kenners Jan Delvaux en Jimmy Dewit van Belpop Bonanza een theatervoorstelling gemaakt. Want de Brusselse concertzaal is dit jaar 40 geworden. En dus goed voor een schat aan belpop-verhalen en anekdotes. ‘Die mannen, die hebben daar dus een volledig privé-concert gespeeld, met een lichtshow en alles erop en eraan, voor één fan. En die zat in het midden van de zaal, met naast hem een koelkast vol pintjes.’

Gasten Jan Delvaux, Jimmy Dewit | Host Lise Bonduelle

