Open VLD wil tijdelijke erkenning buitenlandse diploma’s

In drie jaar tijd is het aantal erkende buitenlandse diploma’s met de helft gestegen. ‘We zullen alle handen nodig hebben op de arbeidsmarkt’, zegt Tom Ongena van Open VLD.

Het aantal goedgekeurde aanvragen voor de erkenning van een buitenlands diploma is in drie jaar tijd met de helft gestegen. In 2018, het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn, werden in Vlaanderen 3.595 buitenlandse diploma’s erkend, tegenover 2.395 in 2015. Het aantal aanvragen steeg in die periode fors (+37 procent), maar verhoudingsgewijs werden ook meer ­diploma’s erkend.

Tot 2016 kwamen de meeste aanvragen nog van Nederlanders, maar in 2017 en 2018 spanden Syriërs de kroon. ‘Sinds 2015 zien we een forse stijging van erkenningsaanvragen als gevolg van de vluchtelingencrisis’, zegt Viona Raymaekers van Naric Vlaanderen, het overheidsagentschap dat de erkenning van buitenlandse diploma’s behandelt. Zeker in 2017 piekte het aantal aanvragen van Syriërs. Hun aanvragen werden in 2017 en 2018 ook vaker dan gemiddeld goedgekeurd. Uit de voorlopige cijfers van 2019 (tot november) blijkt dat die piek wel voorbij is en er intussen meer erkenningsaanvragen van Marokkanen en Turken ­komen dan van Syriërs.

Vergrijzing

Vlaams Parlementslid Tom ­Ongena (Open VLD) juicht het stijgende aantal erkenningen toe. ‘Kunnen werken volgens opleidingsniveau is belangrijk’, zegt hij. ‘Mensen met een migratieachtergrond kunnen zo vlotter aan de slag, en ook voor de krappe Vlaamse arbeidsmarkt is dit goed nieuws. We hebben alle handen nodig als we de vergrijzing willen opvangen.’

Dat de afhandelingstermijn de jongste jaren is gedaald, vindt Ongena positief. Maar volgens Open VLD moeten migranten ook een tijdelijke, voorwaardelijke erkenning van een buitenlands diploma kunnen krijgen, als er slechts kleine tekortkomingen in het dossier zitten. ‘We gaan niet zomaar iedereen erkennen die gewoon zegt dat hij verpleger is’, klinkt het. Een gelijkaardig voorstel lag eerder al op tafel, ‘maar door de krapte op de arbeidsmarkt gaan de geesten nu misschien rijpen’, meent Ongena.