Waarom het werk van Jan Van Eyck nog steeds onovertroffen is

Jan Van Eycks meesterschap was in zijn eigen tijd, de 15e eeuw, al ongezien. De tentoonstelling in Gent laat zien dat het dat vandaag nog altijd is.

Een scherp oog voor detail. Een graad van realisme die zijn tijdsgenoten niet konden evenaren. Cultuurredacteur Geert Van Der Speeten bezocht de Van Eyck-tentoonstelling alvast en was onder de indruk. Van het budget dat aan de tentoonstelling werd gespendeerd. Van de opzet en scenografie ervan. Maar vooral van de werken zelf. ‘Verbluffend.’

Meer weten

Lees hier de recensie van Geert Van Der Speeten over de Van Eyck-tentoonstelling.

Reageer

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Geert Van Der Speeten | Host Nele Eeckhout | Redactie Robbe Claes | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Eindredactie Anna Korterink | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.