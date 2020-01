Nederland verbiedt knalvuurwerk en vuurpijlen

Na wekenlang beraad heeft het Nederlandse kabinet beslist dat consumenten vanaf de volgende jaarwisseling enkel nog licht vuurwerk mogen afsteken. Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden.

Het officiële besluit wordt vrijdag verwacht, maar Nederlandse media melden nu al dat het vuurwerkverbod er komt. Enkel fonteinen, sierpotten, grondbloemen en licht vuurwerk blijven toegestaan. Knalvuurwerk en vuurpijlen, waaronder ook rotjes, mag niet meer afgestoken worden.

Het verbod komt er na een woelige jaarwisseling in Nederland, met veel incidenten. Een tijdlang was er veel tegenstand tegen een verbod, maar nu is zelfs de vuurwerkbranche aan boord. Een meerderheid van de bevolking staat ook achter het verbod. Afgelopen oudejaarsnacht waren er 9.300 incidenten, met twee doden.

Bij een brand in een appartementsgebouw in Arnhem kwamen een man en zijn vier­jarige kind om het leven, zijn vrouw en dochter raakten zwaargewond. De familie was vast te komen te zitten in de lift die zich vervolgens vulde met rook. Oorzaak van de brand was vuurwerk in de hal. Daarnaast raakten 168 mensen gewond aan één of beide ogen. Dat waren er zo’n dertig meer dan bij de vorige jaarwisseling. Premier Rutte zei dat het ‘soms leek alsof we in oorlogsgebied zaten’.

De vuurwerkbranche steunt het verbod, maar vraagt zich wel af hoe het beleid dat zal controleren. Volgens Marcel Teunissen, woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN), komt de meeste schade door illegaal vuurwerk. ‘Komen er meer controles?’, vraagt hij zich af. En wat met de huidige voorraden?