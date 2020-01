Impeachment-proces gaat door, Republikeinse vraag opnieuw geweigerd

In de Amerikaanse Senaat is donderdag de tweede ronde van vraagstelling begonnen in het kader van het impeachment-proces tegen de Republikeinse president Donald Trump.

De Senatoren kunnen net als woensdag nog acht uur lang schriftelijk vragen stellen aan zowel de aanklagers als de verdediging van de president. Opperrechter John Roberts, die het proces voorzit, leest de vragen luidop voor.

Volgens meerdere Amerikaanse media heeft hij woensdag een vraag afgeblokt van de Republikein Rand Paul die aan het vissen was naar de naam van de klokkenluider bij de CIA. Die klokkenluider ligt aan de bron van de impeachment. De senator probeerde dat donderdag opnieuw, maar Roberts ging niet in op de vraag.

Geen extra getuigen

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, Mitch McConnell, gaat ervan uit dat hij voldoende partijgenoten achter zich heeft om een poging van de Democraten, die extra getuigen willen oproepen, tegen te houden. Daarvoor is een meerderheid van 51 op de 100 stemmen nodig, terwijl de Democraten 47 zetels hebben.

Indien een motie in verband met getuigen sneuvelt, zouden de senatoren vrijdag kunnen stemmen over de twee schuldvragen. Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres.

Aangezien de Republikeinen de meerderheid hebben in de Senaat, waar het proces omtrent de impeachment plaatsvindt, is de kans groot dat de president wordt vrijgesproken. Dan kan Trump dinsdag zijn State of the Union houden.