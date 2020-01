De twee zaakvoerders van goudsmelterij Tony Goetz uit Antwerpen zijn donderdag veroordeeld tot achttien maanden cel met uitstel voor valsheid in geschriften en witwaspraktijken. Ze hadden een fraudesysteem opgezet waarbij klanten anoniem goud konden verkopen tegen cash, waarmee ze de basis hadden gecreëerd voor verkopen in het zwart. De rechtbank verklaarde zowat 9,2 miljoen euro aan illegale vermogensvoordelen verbeurd.

Het onderzoek was in november 2010 gestart, nadat was gebleken dat een deel van de buit van een gewapende overval in het Antwerpse diamantkwartier, verkocht werd aan de firma Tony Goetz, een belangrijke opkoper van oud goud. De heler van de buit verklaarde dat het goud er werd aangenomen zonder vragen te stellen naar de herkomst. Hij moest ook geen identiteitsbewijs voorleggen. Het goud werd meteen gesmolten, gewogen en uitbetaald in cash. Hij kreeg geen kwitantie van de transactie.

Uit het onderzoek bleek dat ook professionele goudhandelaren veelvuldig gebruik hadden gemaakt van de diensten van Tony Goetz. Voor hen gold een strengere witwaswetgeving met slechts beperkt toegelaten contante betalingen. De goudsmelterij omzeilde die wetgeving door iedereen als ‘particuliere klant’ te registreren. Ook werden aankopen boven de 15.000 euro systematisch opgesplitst in verschillende deelaankopen onder dat bedrag.

Zaakvoerders Sylvain Goetz (55) en Alain Goetz (54) verklaarden dat de handelaars alleen hun oud goud dat ze nog in persoonlijk bezit hadden als particulier aan hen verkocht hadden. De rechtbank vond die uitleg ongeloofwaardig, gelet op de frequentie van de transacties en de enorme hoeveelheden goud. In 2010 en 2011 werd er door Tony Goetz namelijk voor meer dan één miljard euro aan contante aankopen verricht.

De rechtbank hield bij de strafbepaling rekening met het feit dat het onderzoek meer dan zeven jaar in beslag had genomen. De twee zaakvoerders kregen daarom celstraffen met uitstel opgelegd. De firma Tony Goetz werd veroordeeld tot een boete van 99.000 euro, eveneens met uitstel. Een 25-tal klanten kregen al naargelang het aantal transacties celstraffen tot negen maanden cel (met uitstel), of werden eenvoudig schuldig verklaard.