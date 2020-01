Lewis Hamilton laat weten dat de hoge werkdruk van een uitgebreide F1-kalender zijn tol eist op het persoonlijke leven van al het personeel in de Formule 1.

Daarmee reageert Hamilton op de uitspraken van de voorzitter van de FIA, die vindt dat mensen het als een eer moeten ervaren om te mogen werken in de Formule 1. Volgens de Fransman moeten ze niet zeuren over het feit dat de kalender in 2020 tweeëntwintig races zal tellen.

Liberty Media heeft bovendien al laten weten dat het in de toekomst wil werken naar vijfentwintig races en dat vindt Hamilton misschien wel teveel van het goede. Hij waarschuwt voor de impact die dat kan hebben op de gezondheid en de relaties van iedereen in de Formule 1.

"Ik denk dat het waarschijnlijk vergelijkbaar is met de meeste andere sporters," vertelt Hamilton aan 'Crash.net' als hem gevraagd wordt naar de offers die betrokken zijn bij het succesvol zijn in de F1.

"Misschien is het iets anders omdat we zo veel reizen en je bent gewoon weg voor gekke hoeveelheden tijd," vervolgt hij.

"Dat is waarschijnlijk een extra belasting en dat maakt het echt, echt moeilijk om er een goede relatie op na te houden, als de dingen niet helemaal perfect zijn."

Zelf weet Hamilton waarover hij het heeft, in 2016 liep zijn relatie van zeven jaar met zangeres Nicole Scherzinger op de klippen. Sindsdien gaat de zesvoudige wereldkampioen single door het leven.

"Er zijn veel atleten die over het algemeen een gelukkig leven hebben op de achtergrond," zei Hamilton. "Maar het is moeilijk, het hebben van de juiste mentaliteit en proberen om de juiste balans te vinden van hoe toegewijd je bent, in tegenstelling tot rusten terug en genieten van je quality time."

"Maar ik vind dat evenwicht ook ongelooflijk moeilijk," gaf Hamilton toe.

"Met je doel om zo competitief mogelijk te zijn, wil je uiteindelijk 100 procent toegewijd zijn, omdat je nooit minder toegewijd wilt zijn dan de persoon naast je."

"Er is slechts een bepaalde hoeveelheid van jezelf als geheel dat je aan alles kunt geven. Het hangt ervan af hoeveel offers je wilt brengen."

"Het is voor iedereen anders, maar na gesproken en gelezen te hebben over andere atleten in verschillende sporten, is het natuurlijk voor ons allemaal vrij gelijkaardig," concludeerde hij.

