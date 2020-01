Sander Berge ruilt Racing Genk voor Sheffield United

De Noorse voetbalinternational Sander Berge verlaat landskampioen Racing Genk en gaat aan de slag bij Sheffield United, de verrassende nummer acht uit de Premier League. De 21-jarige middenvelder zette zijn handtekening onder een contract voor vier en een half jaar.

Volgens welingelicht bronnen zou het gaan om de duurste uitgaande transfer ooit in België, omdat Genk een belangrijk percentage op de eventuele doorverkoop kon afdwingen. Met dat totaalpakket zou Berge meer opleveren dan Rode Duivel Youri Tielemans, die in de zomer van 2017 voor 26 miljoen euro van Anderlecht naar AS Monaco trok. Berge wordt bij Sheffield ook de duurste inkomende transfer ooit. Met 19,2 miljoen euro stond het vorige record op naam van aanvaller Oliver McBurnie.

‘Ik voelde dat dit het juiste was om te doen, het is altijd een droom geweest in de Premier League te spelen’, verklaart Berge in een videoboodschap. ‘Ik ben klaar om een bijdrage te leveren aan het team. (...) Dat ik de recordtransfer ben van de club toont het vertrouwen in me aan. Ik kijk er naar uit om dit terug te betalen op het veld.’

‘We kennen Sander al een tijdje’, zegt manager Chris Wilder. ‘Gedurende een lange periode hebben we hem gevolgd. We duidden hem aan als iemand die zou kunnen komen en ons gevoelig kon versterken. We zijn dan ook opgetogen dat hij naar hier wou komen.’

Talent

Na onder meer Alejandro Pozuelo, Leandro Trossard, Ruslan Malinovskyi, Ally Samatta en Joseph Aidoo verliest Genk dus weer een absolute smaakmaker van de kampioenenploeg van vorig seizoen. Berge werd bovendien aanzien als het grootste talent in dat rijtje. Drie jaar geleden werd hij voor twee miljoen euro overgenomen van het Noorse Valerenga, waarna hij in de Luminus Arena meteen een basisplaats wist af te dwingen en vrijwel onmiddellijk alle waarnemers van zijn kwaliteiten kon overtuigen. De Noor droeg in totaal 113 keer het shirt van Genk, hij scoorde zes keer. Dit seizoen was Berge bij een krasselend Racing Genk een van de weinigen die zich staande kon houden.

‘Het contract van Sander in Genk liep tot midden 2021 en hij had aangegeven dat hij klaar was voor een nieuwe uitdaging en graag nu wilde vertrekken’, zo klinkt het bij de Limburgers. ‘KRC Genk dankt Sander voor alles wat hij voor onze club heeft betekend en wenst hem heel veel succes in zijn verdere loopbaan.’