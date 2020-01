De Nieuwe Lichting van Studio Brussel is bekend

Crooked Steps, Sunday Rose en The Radar Station zijn De Nieuwe Lichting 2020. Onder die naam gaat Studio Brussel op zoek naar ‘het Belgisch muziektalent van morgen.’

999 bands schreven zich dit jaar in voor alweer de achtste editie van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel. In die muziekwedstrijd gaat de radiozender op zoek naar beloftevolle artiesten met een fijne single in hun mouw. Nadat een jury, bestaande uit Jan Paternoster (Black Box Revelation), dj Black Mamba, Jeroen De Pessemier (The Subs), Michael Ilegems (Knack Focus) en juryvoorzitster Kirsten Lemaire een selectie gemaakt had van negen finalisten, mochten de luisteraars van StuBru een week lang stemmen op hun favorieten.

Daarbij kwamen bluesrockband Crooked Steps, popzangeres Sunday Rose en poprockband The Radar Station als winnaars uit de bus. Zij treden daarmee in de voetsporen van onder andere Sons, Tamino en Brihang. Maar ook in die van Folie Douce, Wanthanee en Kai Wen. Om maar aan te geven: het kan vriezen en dooien met de laureaten van De Nieuwe Lichting.

Crooked Steps komt uit Melle en tekent in ‘Sugar’ voor bluesy rock die door een verrekijker doet denken aan voormalige Nieuwe Lichting-winnaars als Equal Idiots en Sons.

Foto: Stubru

Het Gentse viertal The Radar Station doet met ‘Subtle science’ dan weer denken aan Snow Patrol. Zanger Brent Buckler heeft een stem als een haardvuur, al klinken teksten als ‘chaos fills the night’ soms zwaar op de hand.

Foto: Stubru

Dat is een flink contrast met ‘Worst I ever had’ van Sunday Rose. In dat klassieke, opgewekte popliedje komt de kraakheldere stem van de Antwerpse mooi tot haar recht - of alleszins meer dan in ‘Down for love’, de drum ‘n bass-hit van producer Murdock waarop zij vorig jaar de gastzang leverde.

Foto: Stubru

Alison Jutta, Demi Lou, Rian Snoeks, Ikraaan, Dvkes en Yong Yello bleven achter met lege handen. Al mag die laatste wel één pluim op zijn hoed steken: hij verzamelde sinds 10 januari 42.000 streams op zijn nummer ‘Als ge slaapt’, het meeste van alle deelnemers met een halve straat voorsprong. Voor de drie winnaars is er alweer een nieuw prijzenpakket. In het verleden was dat een showcase op Pukkelpop of een muziekcheque van 2.000 euro en opnametijd bij Daft Studio’s. Deze keer winnen de laureaten professionele begeleiding op maat in het Antwerpse Trix. En airplay op StuBru, natuurlijk.