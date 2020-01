‘De jury moet in dit proces antwoorden op twee eenvoudige vragen. Niet op de vraag of het openbaar ministerie is opgebeld door broeder Stockman. Ik kan u zeggen, meester Van Steenbrugge: ik ken die man niet, dus laat het los!’, zei procureur-generaal Francis Clarysse.

Het assisenproces over de euthanasie gaat in zijn eindfase. De jury is zopas in beraad gegaan. Iedere partij kreeg eerst nog zijn zeg. Procureur-generaal Clarysse sprak zich voor het eerst fors uit over ...