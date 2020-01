Laatste woord beschuldigden op euthanasieproces: ‘Onwerkelijk dat men van mij moordenares wil maken’

Op het euthanasieproces hebben de drie beschuldigden donderdagmiddag het laatste woord gekregen, voor de jury in beraad ging.

‘In eer en geweten durf ik te zeggen dat ik alles voor Tine heb gedaan wat in mijn mogelijkheden lag’, zei psychiater Lieve Thienpont onder meer in haar slotwoord. ‘Ik betreur ten zeerste dat ik Tine de zin in het leven niet heb kunnen teruggeven. Bij onze laatste ontmoeting heeft ze mij twee mooie kaartjes gegeven. Die hebben een apart plekje op mijn bureau en in mijn hart. Ik herlees ze regelmatig. Nu zit ik hier en wil men van mij een moordenares maken. Dat is voor mij nog steeds onwerkelijk. Als u mij schuldig verklaart, dan moet ik levenslang met het etiket van moordenaar op mijn voorhoofd rondlopen. Dat ook mijn kinderen en kleinkinderen dan een etiket dragen, vind ik het ergste. Het zou ook betekenen dat ik veel patiënten die op mij een beroep doen in de steek moet laten. Toch buig ik het hoofd. Ik hoop na tien jaar gegijzeld te zijn door deze zaak, dat u mij mijn vrijheid wil teruggeven.’

De huisarts van Tine Nys hield het kort. Gisteren had zowel de burgerlijke partij als de procureur-generaal zijn vrijspraak gevraagd. ‘De zaak-Tine Nys heeft tien jaar geduurd en heeft mijn sociaal en professioneel leven sterk beheerst. Ik zou blij zijn als ik dit hoofdstuk kan afsluiten en mijn rouw kan verwerken.’

De uitvoerende arts Joris Van Hove zei dat hij ‘in eer en geweten heeft gehandeld’. ‘Ik heb Tine niet zo goed leren kennen als dokter Thienpont. Toch voldoende om te zien dat die vrouw zeer sterk in lijden zat. Ik heb dat proberen te objectiveren. Gelukkig kreeg ik hulp van Lieve Thiepont. Ook zij wist dat ik ermee inzat, en stelde voor dat als ik het moeilijk had bij haar op consultatie mocht komen. Gelukkig was ze er om mijn twijfel gedeeltelijk ongedaan te maken over Tine en over de ziekte, en mij bijna na elke consultatie op te bellen. Ik ben in eer en geweten tot het besluit gekomen dat ze recht had op euthanasie.’

Daarna las voorzitter Martin Minnaert de schuldvragen voor. De jury zal moeten beslissen of de beschuldigden schuldig zijn aan gifmoord. De twaalf juryleden hebben zich daarna teruggetrokken met de voorzitter en zijn twee mederechters, tot ze een oordeel hebben. Stemmen minstens acht van de twaalf juryleden schuldig, dan wordt de beschuldigde schuldig verklaard. Stemmen minstens zes juryleden onschuldig, dan wordt hij onschuldig verklaard. Zeggen er zeven schuldig en vijf onschuldig, dan beslist het hof naar welke kant de weegschaal overhelt.