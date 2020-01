De brandweer uit het Australische Dunmore heeft beelden vrijgegeven die tonen hoe snel de natuurbranden kunnen inslaan wanneer er plots een felle wind komt opsteken. Een team was aanwezig in Tomerong in Nieuw-Zuid-Wales om huizen te beschermen toen het vuur tien minuten eerder dan verwacht toesloeg. De video toont hoe het vuur in iets meer dan drie minuten het hele gebied in lichterlaaie zette.