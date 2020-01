Het Europees Parlement heeft woensdag afscheid genomen van 73 Britse parlementsleden. Op 31 januari trekt het Verenigd Koninkrijk zich terug uit de Europese Unie en is de Brexit een feit. Ook Nigel Farage, oprichter van de Brexit Party, nam er afscheid van het parlement en had daarbij nog een laatste sneer in petto.