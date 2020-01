Belgen in Wuhan kunnen zaterdag terugkeren

De vijftien landgenoten die zich nog in en rond de Chinese stad Wuhan bevinden, kunnen zaterdag terugkeren naar België. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken donderdag. De repatriëring is echter niet verplicht.

De Belgen die terug willen keren, zullen aan boord kunnen gaan van een door Frankrijk gecharterd vliegtuig. Over de praktische regelingen wordt momenteel nog overleg gepleegd met de autoriteiten.

Een Belgisch consulair agent zal de hele vlucht aanwezig zijn om de Belgen bij te staan. Hoeveel Belgen zullen meereizen, is nog niet duidelijk.

Woensdag werd het reisadvies voor China aangepast. Met uitzondering van Hongkong worden niet-essentiële reizen naar China afgeraden. Naar Wuhan en de hele provincie Hubei worden alle reizen afgeraden.

De koepel van reisorganisaties ABTO meldde eerder donderdag dat de Belgische reisorganisatoren hun reizen naar China annuleren.

Het coronavirus heeft ondertussen al aan zeker 170 mensen het leven gekost, meer dan 7.700 Chinezen zijn geïnfecteerd. Wuhan, een miljoenenstad in Hubei, wordt gezien als de brandhaard van het virus. De stad is sinds vorige week in quarantaine gezet.