Franse kardinaal Barbarin in beroep vrijgesproken voor niet aangeven seksueel misbruik

Nadat kardinaal Philippe Barbarin eerder tot zes maanden cel met uitstel werd veroordeeld omdat hij het seksuele misbruik van een minderjarige door een priester in zijn bisdom niet zou hebben gemeld, is de aartsbisschop van Lyon in beroep nu toch vrijgesproken.

Kardinaal Philippe Barbarin werd ervan verdacht bewust tegen het gerecht gezwegen te hebben over het misbruik dat gepleegd werd door Bernard Preynat. Die priester zou tussen 1986 en 1991 in totaal een zeventigtal scoutskinderen hebben aangerand. De intussen 69-jarige Barbarin, die aangaf dat hij pas in 2014 van de feiten op de hoogte was, werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes maanden met uitstel. De rechtbank oordeelde hij dat hij er met zijn stilzwijgen voor had gekozen ‘de instelling te beschermen’.

‘Deze onrechtvaardigheid is vandaag rechtgezet’, zegt Jean-Félix Luciani, een van de advocaten van Barbarin, donderdag in een reactie op de vrijspraak in beroep. ‘De kardinaal is onschuldig.’

Film

In november had het openbaar ministerie, tijdens een zitting van de rechtbank in beroep, al om de vrijspraak gevraagd. Het ‘individuele geval’ van kardinaal Barbarin moet los worden gezien van de ‘morele en strafrechtelijke fouten’ die de Kerk in het verleden heeft gemaakt bij de aanpak van seksueel misbruik, luidde de redenering.

Barbarin zelf had na zijn veroordeling in eerste aanleg zijn ontslag aangeboden bij de paus, maar die heeft dat niet aanvaard. De kardinaal kreeg kritiek omdat hij tijdens een persconferentie had verklaard dat de feiten die Preynat gepleegd had ‘Grâce à Dieu’ verjaard waren. Het leverde regisseur François Ozon meteen een titel op voor zijn film over de affaire.

De zaak van Preynet, de priester die verdacht wordt van het misbruik, wordt in een apart proces behandeld. De correctionele rechtbank van Lyon doet een uitspraak op 16 maart. Het openbaar ministerie heeft een celstraf van minstens acht jaar gevraagd.