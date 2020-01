Nieuw onderzoek: longen kunnen zich deels herstellen na rookstop

Nog een motivatie nodig om te stoppen met roken? Volgens nieuw onderzoek zou beschadigd longweefsel zich na een rookstop deels kunnen herstellen.

Schadelijke stoffen in sigarettenrook veroorzaken mutaties in het DNA van longcellen, wat kan leiden tot kanker. Maar volgens nieuw onderzoek, waarvan het resultaat donderdag werd gepubliceerd in vakblad Nature, kan dat effect nog enigszins worden omgekeerd, toch als je een volledige rookstop invoert.

Volgens de wetenschappers is er immers altijd een klein deeltje cellen dat gespaard blijft van de schadelijke blootstelling. Na een rookstop vermenigvuldigen die cellen zich en gaan ze uiteindelijk aangetast longweefsel vervangen, waardoor de kans op longkanker weer kleiner wordt.

Dat concludeerden de wetenschappers uit een vergelijkende studie van de bronchiale epitheelcellen, de laag cellen die de luchtwegen bekleedt, bij zestien participanten. De wetenschappers analyseerden longcellen van drie kinderen, drie volwassen rokers, vier volwassenen die nooit een sigaret hebben aangeraakt, en zes rokers die intussen zijn gestopt.

Bij mensen die waren gestopt met roken, leken tot veertig procent van hun cellen op die van leeftijdsgenoten die nooit een sigaret hebben aangeraakt. Het effect was zelfs merkbaar bij iemand die veertig jaar lang dagelijks een pakje sigaretten rookte.

De wetenschappers erkennen evenwel de limieten van hun onderzoek. Om ethische redenen werkten ze met stalen van patiënten die een biopsie van de longen hadden ondergaan voor andere medische redenen, vandaar het beperkte aantal deelnemers.

Volgens Peter Campbell van het Britse Wellcome Sanger Institute, een van de twee hoofdauteurs van de studie, is het zaak om nu te onderzoeken hoe het komt dat ook verstokte rokers nog gezonde longcellen overhouden, en hoe die cellen in staat zijn om in een korte periode beschadigde cellen te vervangen.