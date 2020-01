Actrice die door Weinstein verkracht zou zijn: ‘Hij zei dat hij een vasectomie had ondergaan’

In het proces tegen Harvey Weinstein hebben opnieuw drie vrouwen getuigd over het grensoverschrijdend gedrag van de Hollywood-producer. Zo zou hij een aspirant-actrice verkracht hebben en zou hij geprobeerd hebben om een andere vrouw tot een trio aan te zetten door de namen van actrices Charlize Theron en Salma Hayek te betrekken.

In het proces tegen Harvey Weinstein, die beschuldigd wordt van seksueel misbruik, kwamen woensdag in New York drie vrouwen getuigen over het zogeheten ‘voorgaand slecht gedrag’ van de filmproducer. Dat betekent dat hun getuigenis geen rechtstreeks verband houdt met één van de aanklachten. De openbare aanklagers proberen zo aan te tonen dat Weinstein er een gewoonte van maakte om kwetsbare vrouwen te misbruiken.

Tarale Wulff, een aspirant-actrice, getuigde hoe ze Weinstein ontmoette toen ze in 2005 als dienster in een cocktailbar werkte, waarop hij haar aanbood om auditie te doen bij hem. Later op de avond zou Weinstein de vrouw naar een privéterras in de zaak getrokken hebben, waar hij in haar bijzijn zou gemasturbeerd hebben onder zijn kleren. Wulff gooide daarop naar eigen zeggen een handdoek naar Weinstein en vluchtte weg.

Meer dan een week later werd Wulff door The Weinstein Company uitgenodigd om een filmrol te bespreken. Ze dacht dat ze auditie moest doen, maar een chauffeur reed haar naar het appartement van Weinstein. De producer zou de vrouw daar bij de armen gegrepen hebben, haar op het bed geduwd hebben en op haar zijn gaan liggen. ‘Het is niet erg, ik heb een vasectomie ondergaan’, zou hij daarop gezegd hebben tegen Wulff, waarna hij de vrouw zou verkracht hebben.

Toen Wulff gevraagd werd waarom ze nooit klacht indiende of niemand vertelde over de verkrachting, verklaarde ze emotioneel dat het voor haar makkelijker was geweest ‘om niet moeilijk te doen’ of ‘problemen te veroorzaken’.

Naar hotelkamer gestuurd

Ook Dawn Dunning getuigde hoe ze in 2004 door een assistent van Weinstein uitgenodigd werd om hem te ontmoeten in een hotelbar. Daar aangekomen, werd ze naar zijn hotelkamer gestuurd. De producer zou de deur geopend hebben in zijn badjas, waarna hij haar drie stapeltjes papier toonde op een tafel. Daarop zou Weinstein beloofd hebben om de contracten voor drie films met haar te tekenen, als Dunning een trio zou hebben met hem en zijn assistente.

Toen Dunning het aanbod weglachte, zou de producer kwaad geworden zijn en gezegd hebben dat ook actrices Charlize Theron en Salma Hayek zo aan het werk waren geraakt. Beide actrices ontkenden dat ondertussen in de media. Dunning liep naar eigen zeggen de kamer uit en zag Weinstein nooit meer terug.

Weinstein heeft aan het begin van zijn proces onschuldig gepleit tegenover vijf beschuldigingen, waaronder twee maal predatory sexual assault, één van de zwaarste seksuele misdaden waar je in de Verenigde Staten van beschuldigd kunt worden en waar onder andere verkrachting in de eerste graad onder valt. De producer riskeert levenslang.