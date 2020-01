Kritiek op César-nominaties Polanski: ‘Een nominatie voor elke vrouw die hij heeft verkracht’

Dat ‘J’accuse’ van Roman Polanski met twaalf nominaties de grootste kanshebber wordt bij de uitreiking van de Césars, het Franse equivalent van de Oscars, lokt heel wat verontwaardiging uit.

De Pools-Franse filmmaker werd in 1977 al aangeklaagd voor de aanranding van een dertienjarig meisje in de VS. Hij pleitte schuldig, maar vluchtte naar Europa nog voor een vonnis kon worden uitgesproken. Intussen zijn er nog nieuwe beschuldigingen van misbruik opgedoken. De Franse actrice Valentine Monnier zegt dat Polanski haar in 1975 heeft verkracht, toen ze achttien jaar oud was.

‘L’Académie des César is geen instantie die morele standpunten moet innemen’, verklaarde voorzitter Alain Terzian daarover bij de bekendmaking van de nominaties. ‘Als ik het goed heb, zijn er 1,5 miljoen Fransen naar zijn film gaan kijken.’

Twaalf nominaties, dat zijn er evenveel als het aantal vrouwen dat Polanski vandaag van verkrachting beschuldigt, aldus de Franse actiegroep Osez le féminisme! (Durf feministisch te zijn!, red.). De organisatie noemt de nominaties bijgevolg ‘schandalig’ en roept op tot een protest aan de zaal waar de prijzen volgende maand worden uitgereikt.

"Si violer est un art, donnez à Polanski tous les Césars"

12 nominations pour le film "J'accuse" de POLANSKI !

12 comme le nb de femmes qui l'accusent de viols ! Honte @Les_Cesars #METOO. En acclamant un #pedocriminel #violeur en cavale, on silencie les victimes #MeToo. pic.twitter.com/gT66yjiqYu — Osez le féminisme ! (@osezlefeminisme) January 29, 2020

Adèle Haenel

Wat de zaak extra zuur maakt, is dat de Franse actrice Adèle Haenel dezelfde avond kan worden bekroond in de categorie beste actrice. Haenel schokte de Franse filmwereld in november toen ze naar voren trad met haar getuigenis over het grensoverschrijdend gedrag van regisseur Christophe Ruggia tijdens de opnames van Les diables, toen ze amper twaalf jaar oud was.

Marlène Schiappa, staatssecretaris voor Gelijkheid, noemt de vele nominaties voor Polanski bij R?TL een signaal dat vrouwen nog steeds niet gerespecteerd worden, en dat ‘de filmwereld zijn revolutie met betrekking tot gendergerelateerd en seksueel geweld niet heeft beëindigd’.

De Franse minister van Cultuur Franck Riester benadrukt dat de Académie des César haar genomineerden vrij kan kiezen. Riester zegt aan Le Monde dat hij de creatieve vrijheid met evenveel toewijding zal blijven verdedigen als de strijd tegen alle vormen van seksueel misbruik.

Het is overigens niet de eerste keer dat de Académie des César haar vingers verbrandt aan Polanski. In 2017 hadden ze hem uitgekozen als juryvoorzitter, maar dat riep al evenveel verontwaardiging op bij vrouwenrechtengroepen, waarna Polanski zelf besloot om de uitnodiging niet te aanvaarden.