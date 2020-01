Koning Filip zet druk op formatie: ‘Alle partijen moeten eisen laten vallen’

In zijn toespraak voor de ‘gestelde lichamen’, de autoriteiten in het land, heeft koning Filip opnieuw opgeroepen om zo snel mogelijk een federale regering te vormen. ‘Het geduld van de burgers mag niet gezien worden als onverschilligheid.’

Net als in zijn kersttoespraak had koning Filip bij zijn speech voor de prominente Belgen een duidelijke boodschap voor de politici: ‘We hebben nu ook op het federale niveau nood aan een visie voor de toekomst, aan goed doordachte oplossingen voor het hele land. En aan een ploeg die ze samen met overtuiging en krachtdadig uitdraagt.’

‘De tijd is gekomen om de inspanningen van de voorbije acht maanden te verzilveren, exclusieven te laten vallen en eindelijk een volwaardige regering te vormen’, aldus de koning. ‘Ik ben mij natuurlijk bewust van de moeilijkheden die nog moeten overwonnen worden. Laten we realistisch en verantwoordelijk zijn. Door naar overeenstemming te streven, ten bate van het algemeen belang. Door echte compromissen te sluiten: akkoorden, waarbij alle partijen sommige van hun eisen laten vallen, zodat het geheel er uiteindelijk bij wint.’

Volgens koning Filip verlangen ook de burgers naar stabiliteit en daadkracht. ‘Hun geduld mag niet gezien worden als onverschilligheid. Zij zijn zich zeer goed bewust van de opwarming van het klimaat en de uitputting van de aarde. Van de schrijnende armoede, ook bij ons. Van de noodzaak de sociale samenhang te versterken. Onze openbare financiën op orde te brengen en natuurlijk ook onze economie in volle transitie stevig te ondersteunen.’

‘Dag na dag brengen geëngageerde burgers het bewijs van de kracht en het enorme potentieel van ons land. Ze werken samen, gedreven door een gedeeld gezond verstand, dat ons zo eigen is – zowel in het noorden als het zuiden van het land’, besloot de koning. ‘De bevolking verwacht nu dat diezelfde gedrevenheid versterkt doorgetrokken wordt in verantwoordelijk en kordaat handelen, op elk beleidsniveau.’

Ook premier in lopende zaken Sophie Wilmès benadrukte in haar speech dat er nood is aan een volwaardige regering, om 'antwoorden te bieden op de uitdagingen van vandaag en die van morgen voor te bereiden'. Volgens Wilmès is een open dialoog tussen alle democraten noodzakelijk.

Lees hieronder de volledige speech van koning Filip: