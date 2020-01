Enkele natuurfotografen hebben in Finland een nieuw soort noorderlicht waargenomen. De beelden kwamen per toeval terecht bij ruimtefysicus professor Minna Palmroth. Zij verzamelde foto’s voor haar boek A guide for aurora borealis watchers en pas enkele dagen nadat het boek gepubliceerd werd, ontdekte ze de unieke vorm van het licht.

Deze beelden tonen het noorderlicht vanuit de ruimte.