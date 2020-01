Nog een relletje erbij: Lamkel Zé beledigt Club Brugge-fans in aanloop naar match tegen Antwerp

Voor Didier Lamkel Zé is de confrontatie met Club Brugge nu al begonnen. Terwijl Antwerp pas komende zondag naar het Jan Breydelstadion trekt, ging de Kameroener nu al het gevecht aan op Instagram. Daar deelde hij een bericht waarop Club Brugge werd aangesproken met “wankers”. Ach, Didier...

Er zijn wel vaker gekke momentjes op de InstaStories van Didier Lamkel Zé. Dan post hij een twintigtal foto’s of filmpjes van zichzelf gepaard met songteksten en de nodige zelfbevlekking. Donderdag was het weer van dat. Een paar beelden van knuffels en handdrukken met Brugs trainer Philippe Clement - toen nog allemaal leuk en aardig - werden plots opgevolgd door een bericht waarop Club Brugge aangesproken werd met wankers. Vrij vertaald: rukker. Of eikel. Niet slim.

Het volledige bericht van Lamkel Zé op Instagram. Foto: Instagram

Onnodige extra olie op het vuur richting de confrontatie van zondag. En tevens een zoveelste onverstandige frats van het Antwerpse enfant terrible. In de heenmatch tegen Club Brugge - die Antwerp in november dankzij een uitstekende Lamkel Zé met 2-1 won - ging de Kameroener al redelijk hard door het lint. Zo provoceerde hij de Brugse fans door zijn handen achter zijn oren te houden en liet hij zich fotograferen terwijl hij als een koning op een stoeltje zat. Ook toen: niet slim. Uitkijken wat er zondag staat te gebeuren.