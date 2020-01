Japan schrijft nieuw arrestatiebevel tegen Carlos Ghosn

Het Japanse gerecht heeft een nieuw arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, de de oud-topman van Renault en Nissan.

De 65-jarige Ghosn werd in november 2018 opgepakt in Japan op verdenking van fiscaal gesjoemel en persoonlijke verrijking. Hij was op dat moment ceo van ­Renault en voorzitter van de ­Japanse automerken Nissan en Mitsubishi, waarmee Renault een ­alliantie heeft.

Na zijn arrestatie werd hij bij de drie automerken aan de deur gezet. Sinds april 2019 was hij op borg vrij. Hij had huisarrest in afwachting van een rechtszaak, maar vluchtte eind vorig jaar naar Libanon.

De Japanse aanklagers hebben ook arrestatiebevelen uitgevaardigd voor drie anderen die Ghosn zouden hebben geholpen Japan te ontvluchten. Daar zit een voormalig lid bij van de groene baretten, een eliteteam binnen het Amerikaanse leger.