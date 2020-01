Athene wil met drijvende dam migranten stoppen

De Griekse regering bekijkt of ze de migratie vanuit Turkije naar haar eilanden kan stoppen door drijvende barrières met netten op zee te installeren.

Het Griekse ministerie van Defensie heeft een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de installatie van een drijvende barrière van 2,7 kilometer lang in de Egeïsche Zee. Die informatie vond het persbureau AP op de website van de Griekse regering.

Volgens de beschrijving zou het gaan om een soort drijvende netten die een halve meter boven het water uitsteken en uitgerust zijn met knipperlichten. Het ministerie van Defensie gaat uit van een kostprijs van 500.000 euro voor het project, inclusief onderhoud voor de komende vier jaar. Volgens AP staat nergens vermeld wanneer de dam klaar zou moeten zijn of waar hij geïnstalleerd zou worden.

Volgens de beschrijving moet het ‘drijvende barrièresysteem’ gebouwd worden met ‘niet-militaire specificaties’ en met ‘specifieke kenmerken om de vluchtelingencrisis te managen’.

Een bron binnen de regering vertelde het persbureau dat ‘de aanbesteding gebeurt door het ministerie van Defensie maar bedoeld is voor civiel gebruik - net zoals gebeurt met de aankoop van materieel om vluchtelingen en migranten te huisvesten’.

Dramatisch

De toestand in migrantenkampen op eilanden zoals Lesbos is dramatisch door de overbevolking. Ook het ongenoegen bij de bevolking groeit over de toestand: ruim een week geleden hielden inwoners van Lesbos, Chios en Samos nog een ‘dag van protest’.

Ondanks het akkoord dat de EU met Turkije afsloot in maart 2016 om de migratie te beperken, zijn vorig jaar bijna 60.000 migranten aangekomen op de Griekse eilanden in de Egeïsche Zee. Dat was een verdubbeling in vergelijking met 2018, blijkt uit cijfers van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN.

De nieuwe conservatieve Griekse regering onder leiding van Kiriakos Mitsotakis is vastbesloten een strikter beleid te voeren dan de vorige linkse regering van Tsipras, die hij steevast aanviel wegens een - volgens hem - te lankmoedige aanpak van de migratiecrisis. De premier staat onder druk om zijn verkiezingsbeloftes ter zake na te komen.

Athene past al de wetgeving aan om de asielaanvragen sneller te kunnen afhandelen en meer afgewezen asielzoekers terug te kunnen sturen. Het dringt bij de andere EU-lidstaten ook aan op meer solidariteit. Mitsotakis beschuldigde Turkije er van de week ook van het akkoord niet na te leven. Bij de Europese Commissie houdt men het erop dat het akkoord nog altijd werkt en dat de toestand in vergelijking met 2015 en 2016 onder controle is.