New South Wales opent onderzoek naar verwoestende bosbranden

De Australische deelstaat New South Wales, die het hardst getroffen is door de bosbranden, zal een onafhankelijk onderzoek openen naar de aanhoudende branden. Daarin zal ook onderzocht worden wat de branden veroorzaakt heeft en wat de impact van de klimaatverandering is, melden de autoriteiten.

Het zes maanden durende onderzoek zal deze week starten. Bedoeling is om te onderzoeken hoe de autoriteiten van de staat voorbereid waren en gereageerd hebben op de ‘ongekende’ bosbrandencrisis van 2019 en 2020, maakte de minister-president van de staat, Gladys Berejiklian, bekend.

Branden komen elk jaar voor in Australië. Maar dit jaar waren die bijzonder vroeg en intens en veroorzaakten ze een nationale ramp waarbij 32 doden vielen. Sinds september is een oppervlakte van meer dan 100.000 km2, een oppervlakte groter dan Portugal, opgegaan in de vlammen en zijn meer dan 2.000 huizen verwoest. Onderzoekers schatten dat meer dan een miljard dieren in het vuur zijn omgekomen.

Het onderzoek zal geleid worden door twee experten, voormalig plaatsvervangend politiechef Dave Owens en voormalig hoofd van de wetenschappelijke dienst van de staat, Mary O’Kane. Zij zullen naar de getroffen gemeenschappen reizen en zullen met de bevolking praten. Er zullen geen publieke hoorzittingen gehouden worden.

‘We hebben hen gevraagd om te starten tijdens het (bosbranden)seizoen om ervoor te zorgen dat ze al het werk kunnen doen dat ze nu moeten doen’, klinkt het. ‘We willen op tijd kunnen rapporteren, we willen voor het volgende seizoen klaar zijn.’

Het onderzoek zal ook nagaan hoe klimaatverandering, droogte, planmatige branden en de menselijke activiteiten bijdragen aan de bosbranden.

Nieuwe hittegolf

Intussen krijgt Australië af te rekenen met een nieuwe hittegolf. Het kwik klom donderdag in de deelstaat Zuid-Australië boven de 40 graden Celsius. De hittegolf zou naar het oosten trekken en vrijdag Melbourne en Canberra bereiken, en vervolgens richting Sydney gaan, waar dit weekend temperaturen tot 45 graden worden verwacht.

De Australische autoriteiten zijn van mening dat de hitte, vergezeld van droge wind, voorwaarden schept voor bosbranden in delen van New South Wales en Victoria.

‘Er wordt ons verteld dat het de komende dagen heet en droog zal zijn’, zegt Victoria Crisp, ambtenaar van de noodhulpdiensten van Victoria, die de bewoners van risicovolle gebieden aanspoort om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Weersvoorspellers verwachten dat de hittegolf wordt gevolgd door stormen, die sommige branden kunnen helpen blussen. Hevige neerslag vormt echter ook een risico op overstromingen.