Republikeinen hopen impeachmentproces tegen vrijdag af te ronden

De Republikeinse senatoren in de Amerikaanse Senaat hopen vrijdag al tot een definitieve stemming te komen over de afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. De Republikeinen proberen het oproepen van nieuwe getuigen af te blokken, wat de kans op een snelle afronding van de procedure doet toenemen.

In de afzettingsprocedure tegen de Amerikaanse president Donald Trump, hebben de senatoren woensdag de mogelijkheid gekregen om vragen te stellen aan de door het Huis van Afgevaardigden benoemde aanklagers en aan de advocaten van Trump. De vragensessie wordt donderdag nog voortgezet.

De Republikeinen lijken niet van plan om in te gaan op Democratische verzoek om nog getuigen te mogen horen. Zo willen ze het vrijdag al tot een definitieve stemming laten komen over de impeachment zelf.

‘Ja, dat is het plan’, verklaart de Republikeinse senator John Barrasso aan de journalisten in het Capitool. ‘Ik heb genoeg gehoord’, zo wordt hij door New York Times geciteerd. ‘Ik ben klaar om te stemmen over een finale uitspraak. Dit was compleet partijdig, volledig politiek.’

De verwachting is dat de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, Trump zal vrijspreken van de beschuldigingen waardoor hij aanblijft als president.