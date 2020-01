Muguruza verrast favoriet Halep, onuitgegeven vrouwenfinale op de Australian Open

Garbine Muguruza (WTA 32) staat in de finale van de Australian Open. De Spaanse versloeg in de halve finales Simona Halep (WTA 3) met 7-6 en 7-5 en mag zich opmaken voor een onuitgegeven finale tegen Sofia Kenin die eerder vandaag het nummer één van de wereld Ashleigh Barty uitschakelde.

Muguruza is een tweevoudig grandslamwinnares. In 2016 won ze Roland Garros, een jaar later volgde een zege op Wimbledon. De Spaanse werd zelfs even het nummer één van de wereld, maar wisselende resultaten in 2018 en 2019 deden haar een stevig stuk zakken op de WTA-ranking. Nu, in 2020, lijkt Muguruza haar topvorm weer te pakken te hebben. Het is de eerste keer sinds haar zege op Wimbledon dat ze de finale van een grandslam weet te behalen.

In 2017 won Muguruza haar laatste grandslam: die van Wimbledon. Foto: AP

In de finale neemt de Spaanse het op tegen Sofia Kenin (WTA 15). De Amerikaanse had twee sets nodig om thuisspeelster Ashleigh Barty van een finaleplaats te houden: 7-6 en 7-5.

LEES OOK. Australische harten breken: geen eerste landgenote in 40 jaar in finale Australian Open