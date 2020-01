Zonnepanelen opnieuw even populair als in gouden subsidiejaren

In 2019 werden in Vlaanderen de helft meer zonnepanelen geplaatst dan in 2018. Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) op basis van cijfers van netbeheerders.

Er kwamen in 2019 minstens 53.000 installaties met zonnepanelen bij, samen goed voor een bijkomend vermogen van 361 megawatt. Dat is de helft meer dan het bijgeplaatste vermogen van 2018. Zo kwam eind december 2019 de teller op minstens 3165 MW, verdeeld over bijna 430.000 installaties.

Het kabinet van minister Demir legt de nadruk op minstens, want de cijfers voor 2019 zijn nog onvolledig en kunnen pas tegen april 2020 als definitief beschouwd worden. Zonnepanelen moeten na plaatsing bij de netbeheerders aangemeld worden, in vele gevallen duurt dat enkele weken of maanden.

Volgens De Tijd, die de cijfers opvroeg bij de minister, bereikte de verkoop van zonnepanelen vorig jaar weer het niveau van voor het einde van de riante subsidies in 2012, omdat ze almaar goedkoper worden, en het dus ook zonder subsidies interessant is geworden erin te investeren.

‘Wie er voor eind 2020 legt, kan bovendien nog vijftien jaar gebruikmaken van de terugdraaiende teller. Ook zonder certificaten kan je zo een mooi rendement halen’, aldus Bram Claeys, de topman van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE), in de krant.

Het zijn nog steeds de gezinnen die het voortouw nemen, maar ook bedrijven tekenden een fors hogere groei op. Ze bouwden vorig jaar meer dan 500 zonneparken. Met een gezamenlijk vermogen van 160 megawatt gaat het om een verviervoudiging tegenover het jaar voordien.

‘Dit is een belangrijke doorbraak voor Vlaanderen. Een sneeuwbaleffect bij ondernemingen is onmisbaar om onze ambities waar te maken’, aldus Demir.