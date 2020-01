Australische harten breken: geen eerste landgenote in 40 jaar in finale Australian Open

Verrassing op de de Australian Open donderdagochtend. Niet Ashleigh Barty, het nummer één van de wereld, wel Sofia Kenin (WTA 15) staat in de finale van het toernooi. Twee sets had de Amerikaanse nodig om de harten van het thuispubliek te breken: 7-6 en 7-5.

De Amerikaanse Kenin - 21 jaar oud - raakte nog nooit verder dan de tweede ronde van de Australian Open, maar stuntte zich nu dus tot in de finale. Voor Barty kwam er na het verlies een einde aan de queeste om de eerste Australische in de finale van het toernooi te worden sinds Wendy Turnbull in 1980. De laatste Australische winnares was Chris O’Neil die twee jaar eerder de Amerikaanse Betsy Nagelsen versloeg.

In de tweede halve finale staan later deze donderdag de Roemeense Simona Halep (WTA 3) en de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 32) tegenover elkaar.