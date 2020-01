Club Brugge geraakt niet voorbij Charleroi

Vijf maanden hebben we erop gewacht, maar Charleroi en Club Brugge maalden hun oefenwedstrijd af als een verplicht nummertje. Club Brugge had het betere van de kansen, maar was opnieuw niet efficiënt genoeg om een derde gelijkspel op rij te vermijden: 0-0. Winnen zondag tegen Antwerp is nodig om opnieuw aan te knopen met het goeie gevoel van 2019.

Nee, Club Brugge zit niet in een identiteitscrisis. Het speelt nog steeds op een aanvaardbaar niveau, dwingt kansen af en had ook woensdag kunnen winnen op Charleroi, een van de taaiste ploegen uit eerste klasse. Maar toch mocht het allemaal iets meer zijn. Vooral voorin blijft het wachten op meer stootkracht. De leiding van Club zat tot nader order op de eretribune en niet op het vliegtuig naar Argentinië om er het veelbesproken talent Adolfo Gaich weg te kapen. Als ze het nog voor het einde van de transferperiode willen doen, zullen ze zich moeten haasten. Het ‘transfer window’ sluit vrijdagavond onherroepelijk zijn ramen.

In tussentijd blijft Philippe Clement roteren in de hoop dat een van zijn aanvallers zal opstaan. Elke wedstrijd in 2020 start hij met een nieuw spitsenduo. Na Openda-De Ketelaere was het woensdag de beurt aan De Ketelaere-Tau. Dennis stond op de rechterkant en Diatta begon op de bank. Okereke was na een contact in Brugge gebleven en even was ook Hans Vanaken onzeker wegens ziekte. De Gouden Schoen beet op zijn tanden en maakte de wedstrijd vol.

De terugkeer van Emmanuel Dennis leek zijn effect niet te missen. De Nigeriaan nam zijn plaats in op rechts en lag aan de basis van de eerste twee kansen van de wedstrijd. De Ketelaere trof het lichaam van doelman Penneteau en Percy Tau pakte uit met een verrassende plaatsbal, naast het doel van de 38-jarige Fransman.

Zo vinnig het wedstrijdbegin was, zo kabbelend was het vervolg. Club ging aan het tempo van Charleroi spelen en de wedstrijd werd onderbroken door de ene blessureverzorging na de andere. Vanaken zag zijn schot naast gaan en ook Charleroi kreeg kansen. De beste was toen Nicholson kon koppen na een corner, Simon Mignolet keerde in de voeten van Gholizadeh die met zijn mindere rechter voorlangs besloot. Op slag van rust ontsnapte Club aan de achterstand.

Subliem hakje De Ketelaere

In de tweede helft kregen we meer van hetzelfde. Dennis was gestopt met flitsen en ook Percy Tau verdween volledig uit de wedstrijd. Het was opnieuw de jonge Charles De Ketelaere die het gewicht van de aanval droeg. Met een subliem hakje zette hij Dennis op weg naar Penneteau, maar de Fransman stond attent te keepen. Momenten daarvoor had hij ook de uitgebroken Ruud Vormer van een doelpunt gehouden.

Na Charleroi in de eerste helft claimde ook Club Brugge een penalty voor een fout op De Ketelaere, maar Nicolas Laforge zag er geen kwaad opzet in. Krépin Diatta viel in, maar ook de Senegalees kon in zijn eerste speelminuten in 2020 de wedstrijd niet doen kantelen.

Charleroi-Club Brugge had onder een milde augustuszon gespeeld moeten worden, maar werd nu een zoveelste opdracht in een winter die niet komen wil. Na de 1-1 in de Beker tegen Zulte Waregem en de 2-2 op KV Kortrijk is de 0-0 het derde gelijkspel op rij voor Club. Het resultaat betekent dat blauw-zwart zondag met een beetje meer druk Antwerp ontvangt. En dat doet het met lange tanden. The Great Old is het enige Belgische team dat Club Brugge dit seizoen al heeft verslagen.