Ook Egbert Lachaert wil Gwendolyn Rutten opvolgen

Kamerlid Egbert Lachaert zich kandidaat voor het voorzitterschap van Open VLD.

Diverse bronnen klonken gisteren al stellig, maar Egbert ­Lachaert zelf wou het nieuws gisteren niet expliciet aan De Standaard bevestigen. Hij doet dat wel straks op Radio 1. Vandaag stelt hij zich samen met zijn running mates (maar geen vijf, één uit elke provincie, zoals we eerder schreven) kandidaat om Gwendolyn Rutten op te volgen als ­partijvoorzitter. Team-Lachaert gaat de strijd aan met Bart Tommelein en Els Ampe.

Zijn kandidaatschap was verwacht. Zelf zei hij te willen wachten tot de procedure officieel ­geopend wordt, dat is wellicht volgende week. Maar ook de onzekere formatie veroorzaakte vertraging. Het blijft onduidelijk welke regering België krijgt, laat staan wanneer. Eind maart wordt de nieuwe Open VLD-voorzitter op het schild gehesen.

Kans vanuit oppositie

De intrede van Lachaert doet het gevecht losbreken. De West-Vlaming Tommelein geldt als de kandidaat van het establishment, al spreekt hij dat zelf tegen en ­’garandeert hij eerder continuïteit’. De Oost-Vlaming Lachaert profileert zich als een echte uit­dager. Hij protesteerde fel tegen een mogelijke deelname van Open VLD aan een paars-groene regering aangevuld met CD&V. Al zoude in zijn team ook fans van paars-groen zitten.

Vlaams Parlementslid Els Ampe fungeert als outsider. Weinigen geven haar een echte kans. Haar kandidatuur is wel erg geschikt om meer naamsbekendheid te krijgen.

Tommelein beseft dat er in een paars-gele coalitie geen plaats is voor Open VLD. Dat zouden ­Lachaert en de zijnen niet eens betreuren. Het idee groeit dat heropbouwen vanuit de oppositie meer kansen biedt. In tegenstelling tot de N-VA, kan Open VLD gemakkelijk afstand nemen van Vlaams Belang. En als de N-VA ­samen met de PS een coalitie vormt, dan komen er opportuniteiten om sociaal-economisch flink op het rechterpedaal te ­duwen.

De campagne van Lachaert zal hoe dan ook donkerblauwer ogen dan die van zijn concurrenten, met de nadruk op budgettaire orthodoxie, identiteit en veiligheid. Lachaert krijgt de uitdrukkelijke steun van Vincent Van Quickenborne, een van zijn running ­mates. De burgemeester van Kortrijk ambieert opnieuw een nationale rol. Als Lachaert voorzitter wordt, wordt de voormalige ­minister haast zeker fractieleider in de Kamer.

Binnen de partij klinkt het dat Van Quickenborne zich niet sterk genoeg voelde om een rechtstreeks duel met Tommelein aan te gaan. De populariteit van ­Lachaert mag niet onderschat worden. Acht jaar geleden haalde hij 40 procent. Gwendolyn Rutten haalde toen de buit binnen.