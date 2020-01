450 banen weg bij nieuwsdienst BBC

Opgelegde besparingen dwingen de Britse openbare omroep fors te snoeien in zijn nieuwsdienst. Sommige programma’s worden gewoon geschrapt.

450 banen, dat is zowat de voltallige nieuwsdienst van de VRT die op straat wordt gezet. Gelukkig voor de nieuwsdienst van de BBC heeft ze in totaal 6.000 mensen in dienst (inclusief 1.700 werknemers in het buitenland). Dat maakt de gisteren aangekondigde maatregel iets minder dramatisch, maar toch.

De Britse openbare omroep BBC kondigde in 2016 een besparingsoperatie aan van omgerekend bijna een miljard euro, tegen 2022. De BBC-nieuwsdienst moest zijn duit in het zakje doen door ongeveer 100 miljoen euro te besparen. De helft daarvan is tot nu gerealiseerd. Het banenverlies maakt deel uit van een pakket maatregelen om de volgende twee jaar nog 50 miljoen euro in te leveren.

De besparingsmaatregelen bij de nieuwsdienst zullen voor de kijkers niet ongemerkt voorbijgaan. Zo werd eind vorige week al beslist het BBC2-actualiteitsprogramma The Victoria Derbyshire show te schrappen. Dat lot staat nu ook World update op BBC World Service te wachten. Newsnight op BBC 2 verdwijnt niet, maar moet de tering naar de nering zetten: ­minder reportages, minder onderzoeks­onderwerpen.

Traditionele ­lineaire tv

Fran Unsworth, hoofd van de BBC-nieuwsdienst, verdedigde gisteren de maatregelen op de site van BBC News. ‘Dit gaat niet alleen over besparingen,’ zei ze, ‘we moeten ons aanpassen aan de manier waarop mensen nieuws consumeren. We investeren nog te veel in traditionele ­lineaire tv, en te weinig in digitale alter­natieven. Alles moet vertrekken vanuit de nieuwsverhalen, niet vanuit de programma’s. Nu zijn te veel mensen met dezelfde verhalen aan de slag.’

Volgens de vakbonden zal de ontslagronde alleen tot een nog hogere werkdruk leiden. Welke werknemers hun baan verliezen, wordt pas in de zomer bekend.