Witte Huis verzet zich tegen boek van Bolton

Het Witte Huis vindt dat ex-veiligheidsadviseur John Bolton in zijn boek geen vertrouwelijke informatie mag publiceren. Bolton zou een nieuwe getuige in het proces tegen Trump kunnen zijn. Het belang van zijn boek is groot.

De Nationale Veiligheidsraad stuurde in een brief naar de advocaat van Bolton. De Amerikaanse zender NBC News citeert uit de brief: ‘Op basis van ons onderzoek lijkt het erop dat het boek een significante hoeveelheid vertrouwelijke informatie bevat. Een deel van die informatie is van het niveau ‘top secret’.’

De veiligheidsraad van het Witte Huis schrijft dat ‘het manuscript niet gepubliceerd of op andere wijze vrijgegeven’ mag worden als daar nog geheime informatie in staat.

Bolton schrijft in het nog niet gepubliceerde manuscript ‘The Room Where It Happened: A White House Memoir’ over zijn periode in het Witte Huis als topadviseur van president Donald Trum. Delen ervan lekten dit weekend uit in The New York Times. Daarin schrijft Bolton dat Trump hem in augustus vertelde dat 391 miljoen dollar aan militaire hulp voor Oekraïne bevroren bleef, zolang president Volodimir Zelenski geen onderzoek aankondigde naar Hunter Biden en zijn vader Joe.

Die ‘quid pro quo’ maakt deel uit van het impeachmentproces dat nu tegen Trump in de Senaat gevoerd wordt. Trump heeft die ruil steeds ontkend. De Democraten willen Bolton als getuige oproepen, maar hebben daarvoor de steun van enkele Republikeinen nodig, die in de meerderheid zijn in de Senaat.