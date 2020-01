Jan Van Eycks meesterschap was in zijn tijd ongezien, en dat is het vandaag nog altijd. Hoe zijn kunst verbluft, ontroert en naar adem doet happen door haar virtuositeit: een weergaloos overzicht in Gent toont het allemaal.

In de Annunciatie, een paneeltje uit Washington, zorgt een duif voor een stunt (zie afbeelding hieronder). Uit de nok van een vroeggotische kerk, door een raam dat miraculeus onbeschadigd blijft, scheert ...