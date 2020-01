Trump laat cash uitdelen aan zwarte kiezers

Een organisatie die nauw samenwerkt met het campagneteam van Donald Trump, laat op grote evenementen enveloppen met honderden dollars uitdelen aan zwarte kiezers. Dat meldt het degelijke en objectieve Politico, na eigen onderzoek.

De Urban Revitalization Coalition, officieel een liefdadigheidsorganisatie, organiseerde met Kerstmis in Cleveland (Ohio) een eerste groot evenement in een zwarte wijk waarop sprekers uitgebreid de lof zongen van Trump, en er vervolgens enveloppen met honderden dollars werden verloot onder de aanwezigen. Volgens Politico antwoordde een als elfje verklede zwarte vrouw die zo’n enveloppe kreeg: ‘Nog vier jaren Trump, yeah!’

De ceo van de organisatie is Darrell Scott, een dominee uit Cleveland, is ook voorzitter van Black votes for Trump, en een geregelde gast op het Witte Huis.

Nieuwe evenementen

Liefdadigheidsorganisaties mogen bekende mensen prijzen, op voorwaarde dat het niet op partijpolitiek neer komt. Het groots opgezette kerstfeest was echter één grote lofzang aan Trump. Tv-ster Geraldo Rivera en Trumps naaste zwarte medewerker Ja’ron Smith zeiden er dat geen enkele president meer doet voor zwarte Afrikanen. Daarop werd er 25.000 dollar in cash uitgedeeld aan de aanwezigen, over het algemeen arme zwarte mensen.

Een tweede evenement, op een zwarte school in Richmond, Virginia, werd afgeblazen toen de school in de gaten kreeg wat de bedoeling was. Maar Scott zei tegen Politico dat er een hele reeks nieuwe evenementen op het getouw staan. Van wie het uitgedeelde geld komt, wilde Scott niet zeggen.

Campagnefondsen

Zwarte Amerikanen stemmen in overweldigende mate voor Democraten. In 2016 en 2018 probeerden de Republikeinen zo veel mogelijk te vermijden dat Afro-Amerikanen gaan stemmen. De jongste weken bleek dat Trumps campagneteam nu probeert zwarten voor hem te winnen.

Het uitdelen van cash lijkt bezwaarlijk te vallen onder de normale regels van liefdadigheidswerk. Daarnaast zullen er de volgende dagen ongetwijfeld vragen rijzen over ongeoorloofde aanwending van campagnefondsen.