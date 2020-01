Twee daklozen verdacht van doodslag op vier andere daklozen

Twee daklozen worden ervan verdacht vier andere daklozen om het leven gebracht te hebben in Evere, Schaarbeek en Terhulpen. Dat bevestigt het parket van Waals-Brabant, na berichtgeving van Het Laatste Nieuws.

De lichamen van de vier werden eind 2018 en begin 2019 gevonden in Evere, Schaarbeek en Terhulpen. Zowel het Brusselse als het Waals-Brabantse gerecht voerden een onderzoek naar de feiten.

De twee daklozen zijn opgepakt in mei en september 2019. Ze worden beschuldigd van doodslag. Een van de twee wordt ook verdacht van moord. Aanvankelijk werden de twee vervolgd voor twee feiten van doodslag in Terhulpen, maar inmiddels dus ook voor twee andere feiten in het Brusselse.

Een eerste lichaam, dat van een vijftiger, werd op vrijdag 10 augustus 2018 aangetroffen in het natuurreservaat van het Moeraske in Evere. Op 13 november 2018 werd een schedel gevonden op een terrein aan de Ernest Solvaylaan in Terhulpen, kort daarna ook een skelet. In november 2018 vond de veiligheidsdienst van de Belgische spoorwegen, Securail, een derde lichaam naast het spoor, in de buurt van het Brusselse Noordstation.

Woensdag 6 februari 2019 ten slotte vonden arbeiders die aan het werk waren aan het spoor in Terhulpen het lichaam van een man in een technisch lokaal onder een perron van het station van Terhulpen. ‘Het lijkt erop dat de vier feiten van doodslag gepleegd zijn door dezelfde twee verdachten. Om die reden zijn de twee Brusselse dossiers overgemaakt aan de onderzoeksrechter van Waals-Brabant, die nu het gehele onderzoek overziet’, zegt de woordvoerder van het parket van Waals-Brabant aan Belga.