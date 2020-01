250 dagen surplacen: hoe moeilijk kan het zijn om een federale regering te vormen?

De informateurs hebben nog een week de tijd gekregen om een regering te vormen. De vraag is of dat genoeg gaat zijn.

Vier uur lang zaten informateurs Coens en Bouchez dinsdag bij de koning. Om uiteindelijk met een week verlenging de deur van het paleis uit te lopen. Volgens chef politiek Jan-Frederik Abbeloos kunnen we die week verlenging op twee manieren interpreteren. Het kan een ultieme blijk van wanhoop zijn, omdat er op dit moment geen enkele coalitie levensvatbaar is. Maar die week extra kan ook betekenen dat men er achter de schermen bijna uit is. ‘Beide mogelijkheden zijn even reëel op dit moment.’

