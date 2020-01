Guy Verhofstadt bij stemming over Brexit in Europees Parlement: ‘Niet vaarwel, maar tot ziens’

Het Europees Parlement stemt woensdagmiddag over het Brexitakkoord dat Londen en Brussel eind vorig jaar wisten te bereiken. Voorafgaand aan die stemming wordt van hen afscheid genomen in het halfrond.

Dat het akkoord over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vanavond zal worden goedgekeurd, is zo goed als helemaal zeker. De toespraken in het halfrond voorafgaand aan de stemming, zijn dus vooral afscheidsspeeches aan het adres van de Britten. Dat afscheid zal plaatsvinden op vrijdag 31 januari.

‘Dit is geen stemming voor of tegen de Brexit, maar een stemming voor een ordelijke of chaotische Brexit. Mocht ik de Brexit nog kunnen tegenhouden, dan zou ik dat zeker gedaan hebben, maar dat is nu niet aan de orde’, stak Guy Verhofstadt van wal.

Verhofstadt: ‘De Britten hebben Europa veel geschonken. Niet alleen financieel, denk maar aan de twee Wereldoorlogen. Het is triest om te zien dat een land dat tweemaal zijn bloed heeft gegeven om ons te redden, ons verlaat.’

‘Brexit ook onze schuld’

De liberaal stelde daarna luidop de vraag hoe het is kunnen gebeuren dat het Verenigd Koninkrijk de Unie zal verlaten. ‘Mijn vaste overtuiging is dat de Brexit niet 3,5 jaar geleden is begonnen, toen het referendum gehouden werd. Het is begonnen toen we akkoord zijn gegaan met het toekennen aan de lidstaten van allerlei uitzonderingen op de Europese regels. Door alle uitzonderingen kan de Unie niet langer effectief optreden, wat leidt tot nog meer ontevredenheid. Op den duur willen lidstaten alleen nog de lusten, maar niet de lasten. De Brexit is dus ook de mislukking van de EU, het is ook onze schuld.’

Verhofstadt: ‘Uit die mislukking moeten we een les trekken. We moeten de EU oprecht hervormen, tot een Unie zonder kortingen, verminderingen, veto’s of uitzonderingen. Alleen dan zullen we onze waarden kunnen blijven beschermen.’

‘Geen vaarwel’

‘De afgelopen dagen heb ik honderden mails ontvangen van Britse burgers die me zeiden dat ze in de EU willen blijven, of later weer willen toetreden’, besloot Verhofstadt. ‘Wat ik daarop moest antwoorden, weet ik niet. Wij kunnen voor de Britten het besluit niet nemen om ooit terug te keren. We hebben wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Unie waarnaar ze ooit zullen terugkeren, een democratischere en efficiëntere Unie zal zijn.’

Verhofstadt: ‘Ik besluit mijn toespraak met een grote ‘dankuwel’ aan de Britten. Deze stemming is geen vaarwel, maar slechts een tot ziens. Au revoir.’

‘Vriendschap blijft bestaan’

Ursula von der Leyen. Foto: EPA-EFE

Ook kersvers Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen nam het woord. ‘De Britten zullen altijd deel blijven uitmaken van onze Europese familie. Onze vriendschap blijft bestaan, en we weten dat we voor altijd op elkaar zullen kunnen blijven rekenen.’

Von der Leyen merkte wel op dat de Unie ‘waakzaam’ zal toekijken op de naleving van het akkoord dat Londen en Brussel sloten over de Ierse grens. ‘Een sterk akkoord is maar de eerste stap. Nu beginnen de onderhandelingen over onze nieuwe relatie met het VK. Laat me heel duidelijk zijn: ik wil dat de EU en het VK goede vrienden en goede partners blijven. Onze echte kracht ligt bij samenwerking.’

‘Pijn van het afscheid’

Von der Leyen: ‘Anderzijds zullen we onze bedrijven zeker niet blootstellen aan oneerlijke mededinging. Het is heel duidelijk. Hoe meer het VK zich ertoe zal verbinden om onze normen rond milieu en arbeidsrechten te respecteren, hoe groter de toegang tot onze interne markt zal zijn.’

De Duitse eindigde door te stellen dat ze erin gelooft dat zowel Brussel als Londen zullen inzien dat beide blokken belang hebben bij een ‘zo eng mogelijk partnerschap’. ‘Dat zal de Britten niet terugbrengen in de unie’, besloot Von der Leyen, ‘maar het is wel het beste voor zowel het Britse volk als voor ons. Alleen maar bij de pijn van het afscheid, zien we de diepte van de liefde. Lang leve Europa.’