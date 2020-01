Is de ‘expertenregering’ van Bart Tommelein, kandidaat-voorzitter van Open VLD, hét onontgonnen terrein dat de formatie kan redden? Professor Carl Devos (UGent) heeft bedenkingen: ‘Technocratie werkt in een dictatuur.’

Een zakenkabinet of expertenregering, zoals Tommelein het vanmorgen in De Ochtend noemde, kent geen precedent in ons land. Maar voor de burgemeester van Oostende is het tijd voor ‘andere methoden’. ‘In ...