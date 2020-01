Albert Heijn haalt nacho's en vitello tonnato uit de rekken

Supermarktketen Albert Heijn heeft in België verschillende producten uit de rekken gehaald omdat ze onbedoeld allergenen bevatten.

Albert Heijn besliste in overleg met het federaal voedselagentschap (FAVV) om de Doritos, een product van PepsiCo, uit de rekken te halen omdat het product het allergeen soja bevat hoewel dat niet vermeld staat in de ingrediëntenlijst. Mensen die de Doritos al gekocht hebben en die allergisch of intolerant zijn voor soja, krijgen de raad om het product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt. Het probleem stelt zich met Dorito Nacho Cheese (185 gram) die ten minste houdbaar zijn tot 2 mei 2020. Het product werd in België enkel bij Albert Heijn verkocht.

De supermarktketen roept ook vitello tonnato van het merk Ladessa en AH Nacho chips naturel 200 gram terug. De verse kant-en-klaarmaaltijd vitello tonnato (lotcode F210, houdbaarheidsdatum 06/02/2020) bevat onbedoeld vis en sulfiet, hetgeen niet vermeld staat in de ingrediëntenlijst. Albert Heijn vraagt haar klanten die allergisch of intolerant zijn voor vis en/of sulfiet om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

De AH Nacho chips naturel 200 gram bevat melk (lactose), hetgeen niet vermeld staat in de ingrediëntenlijst. Albert Heijn heeft vastgesteld dat het verkeerde product (Nacho chips 'Cheese') is terechtgekomen in de verpakking van Nacho chips 'naturel', meldt de supermarktketen. Albert Heijn vraagt haar klanten die allergisch of intolerant zijn voor melk (lactose) om dit product niet te consumeren en het terug te brengen naar het verkooppunt.

De producten werden verkocht via de supermarkten van Albert Heijn in België. Voor meer informatie kunnen klanten terecht op www.ah.be of via 0800 777 05.