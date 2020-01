China zuigt alle mondmaskers aan in België

Niet alleen de apothekers, ook de verdelers zitten stilaan zonder mondmaskers in België.

Een mondmasker nodig? Chinezen in België kopen ze massaal op in de apotheken (DS 29 januari). Ook de verdelers vallen zonder, vernam De Standaard. ‘Wij hebben onze klanten laten weten dat we er geen meer in stock hebben en dat onze distributeurs ook zonder zitten;’ zegt Eric Van Nueten, de ceo van Febelco, de grootste verdeler van geneesmiddelen in ons land. In Nederland hebben ze hetzelfde vastgesteld.

Het blijkt dat de Chinezen hier de stapels naar hun land van oorsprong sturen omdat er daar grote schaarste heerst. Tom Moerenhout van verdeler Medishop maakt zich zorgen. ‘De meeste maskers en ander wegwerptextiel voor medisch gebruik wordt in China gemaakt. Nu er daar schaarste heerst, halen ze kennelijk de producten uit Europa. Maar wat als het virus hier uitbreekt? Zullen we er dan nog genoeg hebben?’

‘Voldoende voorraad’

Experts zeggen dat er geen reden tot ongerustheid is. ‘In de ziekenhuizen hebben ze voldoende voorraad’, zegt Jan Eyckmans van de FOD Volksgezondheid. Normen over wat een kritische voorraad is bestaan er niet, de stocks worden ook niet door de overheid gemonitord.

‘Dergelijke mondmaskers hebben ook weinig zin hier’, zegt viroloog Steven Van Gucht van het instituut voor gezondheid Scienasano. ‘Dat zijn de zogeheten chirurgische maskers. Ze dienen om anderen een beetje te beschermen als je zelf besmet bent. Maar om jezelf te beschermen is het beter grondig je handen te wassen.’

De enige echt efficiënte maskers zijn van een heel ander (en duurder type) type, dat in ziekenhuizen en medische labs gebruikt wordt. ‘Die moeten strak aansluiten op het gezicht om doeltreffend te zijn’, zegt Van Gucht. ‘Ze zijn heel oncomfortabel om te dragen. Voor de bevolking zijn ze niet relevant.’

De piekende vraag naar mondmaskers creëert ook winnaars in de coronacrisis. De Japanse fabrikant Kawamoto zag zijn beurswaarde al meer dan verviervoudigen.