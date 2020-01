In de Zee van Ochotsk kwamen dinsdagavond 536 ijsvissers vast te zitten op een ijsschots. Tijdens het vissen brak een gigantisch stuk ijs af van het eiland Sachalin, een langgerekt eiland in het Russische Verre Oosten. Het is al de derde keer in een week dat hulpdiensten in de regio ijsvissers moesten redden. Afgelopen woensdag strandden ongeveer 300 mensen op een ijsschot. Zondag waren er dat nog eens 600.

De voorbije dagen hadden de autoriteiten vanwege gevaarlijk dun en smeltend ijs gewaarschuwd voor ijsvissen. Desondanks sloegen honderden mensen die waarschuwing in de wind om hun geluk te beproeven, zegt het ministerie voor Noodsituaties.